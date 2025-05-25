Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemliğini Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Ferenc Karako üstlenecek. Karako'ya AVAR'da ise Bersan Duran eşlik edecek.
Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR'ı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçının VAR hakemi açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 25.05.2025- 12:02