Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezonun hazırlıkları devam ederken transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların son olarak Maxi Oyedele için temasa geçtiği aktarıldı. İşte detaylar...

Beşiktaş orta saha için genç ve potansiyelli bir ismi gündemine aldı. Siyah-Beyazlılar'ın Legia Varşova'nın 20 yaşındaki ön liberosu Maxi Oyedele ile ilgilendiği öne sürüldü.

Takvim'in Polonya basınından derlediği habere göre; Beşiktaş dışında Fransa Ligue 1 temsilcisi Lyon ve Bundesliga ekibi Wolfsburg da genç oyuncuyu yakından takip ediyor. Oyedele'nin sözleşmesinde yer alan 6 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi, transferin gerçekleşmesi açısından belirleyici bir unsur olarak dikkat çekiyor.

Kartal'ın bu transferde nasıl bir teklif hazırlayacağı ve Polonyalı oyuncunun kariyer planlamasına hangi kulübün daha yakın olduğu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Polonya asıllı bir anne ve Nijerya asıllı bir babadan olan Oyedele, futbol kariyerine Burnley altyapısında başlamış, ardından Manchester United altyapısına katıldı. 1.83'lük orta saha, genç yaşta gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.