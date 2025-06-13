Beşiktaş'ta Frank Anguissa sesleri!

Transfer çalışmalarını sürdüren ve orta sahaya takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın, Frank Anguissa için Napoli'nin kapısını çaldığı öne sürüldü. Takvim'de yer alan habere göre Kartal'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli'ye 10 milyon Euro'luk bir teklif yaptığı belirtildi. İtalya'da şampiyonluğa ulaşan ve kadrosunu korumak isteyen Napoli'nin, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmediği vurgulandı. Bunun sonucunda ise Kartal'ın teklifini daha da yükseltebileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor... Tecrübeli orta saha 2027 yılına kadar sözleşmesi olan Napoli'de geride kalan sezon 37 maça çıktı... Bu karşılaşmalarda Anguissa, 6 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Çizme ekibinin 2022 yılında Fulham'dan 16 milyon Euro karşılığında transfer ettiği 29 yaşındaki yıldız, Kamerun Milli Takımı'nda 60 kez görev yaptı. Piyasa değeri 27 milyon Euro olan Kamerunlu oyuncu, 1.84 boyu ve güçlü fiziğiyle hava toplarında etkili bir görüntü çiziyor. Anguissa defansif görevlerde; top kapma ve pres yapma konusunda da yüksek verimliliğiyle biliniyor.