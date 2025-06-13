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F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı! F.Bahçe ve G.Saray'ın transfer yarışı! 10:38
G.Saray'a transferde rakip çıktı! G.Saray'a transferde rakip çıktı! 10:17
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