Yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek Nijeryalı futbolcu Bright Osayi-Samuel ile anlaşmaya yaklaştı. İşte detaylar...(BJK spor haberi)

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Bright Osayi-Samuel'in Beşiktaş ile anlaşmak üzere olduğu ifade edildi. Nijeryalı sağ bek siyah-beyazlılardan 2.5 milyon euro ücret ve 1 milyon euro imza parası istediği belirtildi. Beşiktaş'ın ise Osayi-Samuel'e 2 milyon euro önerdiği ve imza parasında indirim talep ettiği aktarıldı. Fotomaç'ın haberine göre, Taraflar arasında görüşmelerin sürdüğü, Beşiktaş'ın Osayi-Samuel ile anlaşmasının ve imzaların atılmasının an meselesi olduğu vurgulandı.

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Bright Osayi-Samuel'in önceliği İngiltere'ye dönmek olsa da oyuncu için Beşiktaş'tan gelen teklife kayıtsız kalamadı. Bu sezon 39 maça çıkıp 2354 dakika süre alan Osayi-Samuel, 2 asistlik skor katkısı verdi.