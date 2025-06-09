Beşiktaş'tan sezon başında Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralık olarak katılan Demir Ege Tıknaz hakkında önemli bir transfer iddiası gündeme geldi. Portekiz basınında yer alan o habere göre, İskoçya'dan o takımın Tıknaz'ı gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında Portekiz temsilcisi Rio Ave'ye kiraladığı genç orta saha oyuncusu Demir Ege Tıknaz, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor.

Portekiz basınından A Bola'nın haberine göre; İskoçya'nın köklü kulüplerinden Celtic, 21 yaşındaki milli futbolcuyu transfer listesine ekledi. Haberde, Rio Ave'nin bonservisini almak için girişimlerde bulunduğu Demir Ege ile Celtic'in de yakından ilgilendiği ve ilk temasların kurulduğu öne sürüldü.

1.93 boyundaki merkez orta saha, bu sezon Rio Ave formasıyla toplam 33 karşılaşmada görev aldı ve 4 gol, 2 asistlik katkı sağladı. Gösterdiği istikrarlı performansla daha önce Portekiz'den Sporting Lizbon, Benfica, Porto; Fransa'dan da Lille'in ilgisini çeken Demir Ege'nin güncel piyasa değeri 5 milyon Euro civarında.

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