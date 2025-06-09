Yeni sezon için transfer çalışmalarını dört bir koldan sürdüren Beşiktaş, Bundesliga ekiplerinden Mainz'da top koşturan Andreas Olsen'i takibe aldı. Kırmızı beyazlı takımda stoper, sağ bek ve sol bekte görev yapan Norveçli oyuncunun 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu yüzden yönetim öncelikli olarak bonservis bedeli için Mainz kulübünün kurmaylarıyla masaya oturacak. Fotomaç'ın haberine göre, anlaşma olmaz ise bu oyuncuya kiralık teklifi verilecek.

22 MAÇ 1 GOL 1 ASİST

Mainz'ın önümüzdeki sezon Konferans Ligi'nde oynaması nedeniyle 28 yaşındaki çok yönlü savunmacı Beşiktaş'ın teklifine sıcak baktığı ifade ediliyor. Sağ ayağını daha iyi kullanabilen ve güçlü fiziği ile dikkat çeken Olsen, Norveç'in Stabeak ve Belçika'nın Gent takımlarında da forma giydi. Bundesliga'da bu sezon 22 maça çıkan tecrübeli isim 1 gol attı ve 1 de asist yaptı. Versatil savunma özelliği bulunan futbolcu ile bir ara Galatasaray da ilgilenmişti.

21

1.85 boyundaki defans futbolcusu Andreas Hanche Olsen 21 kez Norveç A Milli Takım formasını giydi. Milli takımda stoper ve sağ bek oynayan Olsen, Mainz'da savunma üçlüsünün solunda görev yapıyor.