Trendyol Süper Lig'de sezonun perdesi, 38. haftada Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyle kapanıyor. Ligde son virajı dönen siyah-beyazlı ekip, önemli karşılaşmada hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor. Ancak Kartal’ın gözü bir yandan da Samsunspor’un alacağı sonuçta olacak. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, sezonu 3. sırada tamamlama hedefiyle sahaya çıkacak. Öte yandan küme düşmesi daha önce kesinleşen Sipay Bodrum FK, Süper Lig'e veda ettiği bu maçta taraftarına galibiyet armağan ederek sahneden alkışlarla inmek istiyor. Futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunun son perdesi, Sipay Bodrum FK ile Beşiktaş arasında oynanacak mücadeleyle kapanıyor. Ligin 38. haftasında kozlarını paylaşacak iki ekip, sezonu farklı hedeflerle tamamlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarına katılım yolunda kritik bir virajdan geçerken, ev sahibi Bodrum temsilcisi ise Süper Lig'e veda etmeden önce taraftarına galibiyet armağan etmeyi hedefliyor. Beşiktaş, 35 maçta elde ettiği 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 59 puan topladı. Ancak son iki haftada yaşanan puan kayıpları, Kara Kartal'ı ligde 4. sıraya geriletti. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki siyah-beyazlı ekip, Bodrum FK karşısında kazanarak Samsunspor'un puan kaybetmesini bekleyecek. Ev sahibi Sipay Bodrum FK cephesinde ise duygusal bir veda havası hâkim. Küme düşmesi kesinleşen yeşil-beyazlılar, Süper Lig'deki son maçlarında seyircisinin önünde üç puan alarak buruk da olsa mutlu bir kapanış yapmak istiyor. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

SİPAY BODRUM FK-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçı 1 Haziran Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

SİPAY BODRUM FK-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda oynanacak Sipay Bodrum FK-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SİPAY BODRUM FK-BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ege, Herelle, Ajeti, Cenk, Ahmet, Fredy, Brazao, Seferi, Dimitrov, Puşcaş

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Gedson, Joao Mario, Muçi, Rafa Silva, Mustafa

RAFA SILVA İSTATİSTİKLERİ İLE DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon beklenilen performansı bir türlü gösteremeyen Beşiktaş'ta Rafa Silva istatistikleri ile dikkat çekmeyi sürdürüyor. Sezon başı siyah-beyazlı kadroya dahil olan ve kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne taht kurmayı başaran Portekizli yıldız futbolcu, Süper Lig'de 34 maçta forma giydi. Toplam 3 bin 24 dakika süre alan 32 yaşındaki isim 12 gol ve 6 asist yaptı. İşte Rafa Silva'nın istatistikleri:

BEŞİKTAŞ'TA TEK HEDEF GALİBİYET

Siyah-beyazlılar elindeki avantajı cömertçe harcayarak son gün maçlarında ipleri Samsunspor'a bıraktı. Avrupa Ligi'ne üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren Kara Kartallar, hedefini gerçekleştirmek için küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK'yı mağlup edip sonra kırmızı-beyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek.

Siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet. Beşiktaş, ligde çıktığı 35 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

BEŞİKTAŞ KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu son maçında Bodrum FK deplasmanına konuk olan Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu. Kafilede dikkat çeken isimler yer almazken, listede yer alan 22 futbolcu şunlar:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Tayyip Talha Sanuç, Necip Uysal, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Serkan Emrecan Terzi, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Joao Mario, Amir Hadziahmetovic, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy, Yakup Arda Kılıç, Ernest Muçi, Keny Arroyo.

SİYAH-BEYAZLILARDA 2 EKSİK

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı olan İtalyan santrfor Ciro Immobile'nin yanı sıra sakatlığı devam eden Alex Oxlade Chamberlain, yeşil-beyazlılara karşı forma giyemeyecek.

BODRUM FK İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 2. RANDEVU

Bodrum FK ile Beşiktaş, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak. Siyah-beyazlı ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi. Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve İmmobile'nin golleriyle mağlup etmişti. Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Bodrum FK-Beşiktaş maçının hakemi Cihan Aydın oldu. Aydın'ın yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ve Mehmet Sıraç Akpınar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Yiğit Arslan üstlenecek.

Kritik karşılaşmanın VAR koltuğunda Polonyalı hakem Pawel Malec yer alacak. AVAR'da ise Ümit Öztürk görev yapacak.