Trendyol Süper Lig'de transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, Beşiktaş kadrosunu güçlendirmek adına çalışmalarını sürdürüyor. Siyah Beyazlı ekip, Başakşehir forması giyen Yusuf Sarı'yı yeniden gündemine aldı. Fotomaç'ta yer alan habere göre 26 yaşındaki kanat oyuncusunu kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, Başakşehir'e takas teklifinde bulundu. Transfer planına göre, Yusuf Sarı karşılığında Salih Uçan'ın bonservisi önerildi. Başakşehir'in bu teklife olumlu yanıt vermesi durumunda, anlaşmanın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor. Beşiktaş'ın daha önceki transfer dönemlerinde de ilgilendiği Yusuf Sarı'nın, siyah-beyazlı takıma transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon 32 maçta forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, 4 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.