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Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! Osimhen İstanbul'dan ayrıldı! 00:52
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Semih Kılıçsoy'a Hollanda ekibi talip oldu! Semih Kılıçsoy'a Hollanda ekibi talip oldu! 00:52
Xhaka'dan flaş transfer açıklaması! Xhaka'dan flaş transfer açıklaması! 00:52
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F.Bahçe'de Vlahovic çılgınlığı! İşte yapılan teklif F.Bahçe'de Vlahovic çılgınlığı! İşte yapılan teklif 00:52
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Montella'dan F.Bahçe sorusuna flaş cevap! Montella'dan F.Bahçe sorusuna flaş cevap! 00:52
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