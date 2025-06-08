Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da Braga'dan kiralık olarak forma giyen Simon Banza'yı transfer etmek için girişimleri sürüyor. Banza'nın Beşiktaş'a olumlu yanıt verdiği öğrenilirken siyah-beyazlıların ise Braga'ya yaptığı teklif belli oldu. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren 28 yaşındaki Kongolu forvet, etkileyici performansıyla dikkat çekmişti. Sezon sonunda kulübü Braga'ya dönen Banza, Beşiktaş ile yapılan görüşmelerde olumlu bir tavır sergileyerek, "Braga ile anlaşın, sözleşme imzalamaya hazırım" mesajını iletti. Braga, Banza'nın bonservisi için 15 milyon euro, kiralama bedeli olarak ise 5 milyon euro talep ediyor.

GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Başkan Adalı'nın yürüttüğü pazarlıklarda, siyah beyazlılar kiralama için 2.5 milyon euro, satın alma opsiyonu için ise 7.5 milyon euro teklif etti. Taraflar arasındaki görüşmeler devam ediyor ve Braga'nın vereceği yanıt bekleniyor. Teknik Direktör Carlos Vicens'in Banza'yı gelecek sezon planlarında düşünmediği ve oyuncunun Süper Lig'e ve İstanbul'a dönmeye istekli olması, transferin gerçekleşme ihtimalini artırıyor.