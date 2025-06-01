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F.Bahçe'de sportif direktör değişiyor! F.Bahçe'de sportif direktör değişiyor! 00:31
Mourinho'dan transfer açıklaması! Mourinho'dan transfer açıklaması! 00:31
Mourinho: Ligde garip şeyler oldu Mourinho: Ligde garip şeyler oldu 00:31
Milan Skriniar'dan flaş transfer açıklaması Milan Skriniar'dan flaş transfer açıklaması 00:31
Kostic F.Bahçe'ye dönecek mi? Kostic F.Bahçe'ye dönecek mi? 00:30
F.Bahçe sezonu galibiyetle kapattı! F.Bahçe sezonu galibiyetle kapattı! 00:30
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Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri! Kadıköy'de "Yönetim istifa" sesleri! 00:30
Tadic: Dzeko ile oynamama kararı... Tadic: Dzeko ile oynamama kararı... 00:30
Beşiktaş'ın Bodrum kafilesi açıklandı Beşiktaş'ın Bodrum kafilesi açıklandı 00:29
Kadıköy'de İsmail Kartal krizi! Kadıköy'de İsmail Kartal krizi! 00:29
Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a istifa çağrısı 00:29
Dusan Tadic İstanbul'dan ayrıldı Dusan Tadic İstanbul'dan ayrıldı 00:29
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