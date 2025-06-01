Süper Lig'de her şey günler öncesinden tamamlanırken, bir sorunun cevabı ve bir sıranın sahibi son haftaya kaldı. Şampiyon, ikinci, beşinci ve küme düşenler belli oldu. 3. ve 4. sıranın kim olacağı bugüne sarktı. Beşiktaş, ligin son haftasında bugün deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Bodrum Stadı'nda oynanacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakada hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Siyah-beyazlılarda üç oyuncu İmmobile, Chamberlain ve Zaynutdinov, bugünkü karşılaşmada forma giyemeyecek.

TEK HEDEF GALİBİYET

Siyah-beyazlılar elindeki avantajı cömertçe harcayarak son gün maçlarında ipleri Samsunspor'a bıraktı. Avrupa Ligi'ne üçüncü sıradan katılma mücadelesini sürdüren Kara Kartallar, hedefini gerçekleştirmek için küme düşmesi kesinleşen Bodrum FK'yı mağlup edip sonra kırmızıbeyazlıların puan kaybetmesini bekleyecek. Siyah-beyazlılarda tek hedef galibiyet. Beşiktaş, ligde çıktığı 35 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda topladığı 59 puanla dördüncü sırada bulunuyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLADI

Beşiktaş, ligin son haftasında yarın deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi. Top kapma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla sona erdi.

İKİNCİ RANDEVU

BEŞIKTAŞ ile Bodrum, Süper Lig'de ikinci kez karşılaşacak. Siyahbeyaz ekip, sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada rakibini 2-1 yendi. Beşiktaş, küme düşmesi geçen hafta kesinleşen Muğla temsilcisini Cher Ndour ve İmmobile'nin golleriyle mağlup etmişti. Bodrum FK'nin ilk randevudaki tek golünü ise George Puscas kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Üzeyir, Ali, Cenk, Taylan, Enis, Fredy, Brazao, Gökdeniz, Seferi

Beşiktaş: Mert, Svensson, Masuaku, Paulista, Uduokhai, Amir, Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Arroyo, Mustafa