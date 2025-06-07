Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Yeni sezon öncesi güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş, transferde dikkat çeken bir adım attı. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe ile sözleşmesi ay sonunda sona erecek olan Bright Osayi-Samuel’e resmi teklif sundu. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Yeni sezona iddialı bir kadro ile girmeyi planlayan Beşiktaş, sezonun transfer bombasını patlatmak üzere... Sağ bekte Jonas Svensson ve Onur Bulut ikilisinden memnun olmayan siyah-beyazlı yönetim, Fenerbahçe'yle ay sonunda sözleşmesi biten ve sarı-lacivertlilerin 2 milyon euroluk yeni kontrat teklifini kabul etmeyen Bright Osayi-Samuel'e teklif yaptı. Fotomaç'ta yer alan habere göre Nijeryalı oyuncunun menajeriyle irtibata geçen Beşiktaş, bayramdan sonra işi resmiyete dökecek.

KAFASI KARIŞTI

İngiltere'den Fulham ve Crystal Palace'ın da görüşmelerde bulunduğu Osayi, Ada'ya dönmeye sıcak bakıyordu. Ancak Beşiktaş yönetimi, Nijeryalı sağ beke Fenerbahçe'den istediği ücreti önerdi. Osayi, görüşmelerin ardından net kararını verecek. Bu sezon Fenerbahçe'de Jose Mourinho'yla yıldızı barışmayan ve zaman zaman taraftarlarla da gerilim yaşayan Osayi, sarılacivertli formayla tüm kulvarlarda 39 maça çıktı ve sadece 2 asist yapabildi. Osayi'nin bu sezon golü yok.

2021'DE GELDİ

Fenerbahçe, 28 Ocak 2021'de İngiliz ekibi QPR'den Osayi-Samuel'i 508 bin euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli kulüpte sağ beke evrilen Nijeryalı oyuncu, Süper Lig'de bölgesinin en iyilerinden biri oldu.