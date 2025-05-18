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F.Bahçe'den İspanya'ya Fati çıkarması! F.Bahçe'den İspanya'ya Fati çıkarması! 22:34
Beşiktaş'tan forvet operasyonu! Beşiktaş'tan forvet operasyonu! 22:05
İşte Solskjaer'in Corendon Alanyaspor maçı 11'i! İşte Solskjaer'in Corendon Alanyaspor maçı 11'i! 22:02
Fenerbahçe prestij maçında! İşte muhtemel 11'ler Fenerbahçe prestij maçında! İşte muhtemel 11'ler 22:00
Trabzonspor'da ilk hedef Reinaldo Trabzonspor'da ilk hedef Reinaldo 21:26
Trabzonspor moral peşinde! Trabzonspor moral peşinde! 21:24
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Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi! Beşiktaş kafilesi Alanya'ya geldi! 21:18
G.Saray'da Osimhen gelişmesi! G.Saray'da Osimhen gelişmesi! 21:15
Galatasaray'ın şampiyonluk planı! Kayserispor maçı sonrası... Galatasaray'ın şampiyonluk planı! Kayserispor maçı sonrası... 21:15
Okan Buruk'tan flaş karar! G.Saray'da veda zamanı Okan Buruk'tan flaş karar! G.Saray'da veda zamanı 21:15
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Bayern Münih'ten! F.Bahçe'nin yeni yıldızı Bayern Münih'ten! 21:15
G.Saray şampiyonluk için sahada! İşte Buruk'un Kayseri maçı 11'i G.Saray şampiyonluk için sahada! İşte Buruk'un Kayseri maçı 11'i 21:15
Beşiktaş'tan forvet operasyonu!
İşte Solskjaer'in Corendon Alanyaspor maçı 11'i!
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