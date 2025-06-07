Geçen sezon Aston Villa, Semih Kılıçsoy için Beşiktaş'a Diego Carlos artı 20 milyon euro teklif sunmuş ancak dönemin yönetimi tarafından bu kabul görmemişti. Semih'in bu sezon performansı geriye gitmesine rağmen talipleri artmaya devam ediyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre, 19 yaşındaki golcüyü İngiltere'den 3 takım istiyor ve bunlar arasında en ciddi olan Newcastle United... Premier Lig ekibi, menajerler aracılığıyla ilk teması kurdu.

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Newcastle, Semih için kiralama artı zorunlu satın alma opsiyonlu 15 milyon euroluk teklifte bulundu. Yönetim ise diğer teklifleri de görmek istediği için henüz Premier Lig temsilcisine yanıt vermedi. Semih Kılıçsoy'un yönetime ayrılmak istediğini ilettiği ve 19 yaşındaki yıldızın 'bırakın gideyim' dediği ileri sürüldü. Bu sezon siyah-beyazlı formayla tüm kulvarlarda 46 maçta 2 bin 100 dakika süre alan Semih, 4 gol atarken 6 da asist yaptı.

Mayıs 2023'te altyapıdan A Takım'a yükselen Semih Kılıçsoy 2 sezonda 85 karşılaşmada 16 gol, 9 asistlik performans sergiledi.