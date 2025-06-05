Beşiktaş'ta geleneksel bayramlaşma töreni Tüpraş Stadı'nda üyelerle ve siyah-beyazlı taraftarlarla bir araya gelerek kutlandı.

Tüpraş Stadı'nda yapılan geleneksel bayramlaşma töreni başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Hakan Daltaban, yönetim kurulu üyeleri ve siyah-beyazlı taraftarların katılımıyla gerçekleşti.

Bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, "Kıymetli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, değerli büyüklerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepimizi bir arada görmek benim için büyük bir mutluluk. Hayırlı bayramlar diliyorum. Tüm Camiamıza, tüm bireylerine ve tüm Türkiye'ye hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlıklı, umutlu ve Beşiktaşımızın geleceği için de başarılı bayramlar diliyorum" dedi.

Hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından geleneksel bayramlaşma töreni sona erdi.