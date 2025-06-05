Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza'yı transfer etmek için Braga ile görüşmelere başladı. Portekiz ekibinin Kongolu golcü için istediği rakam da ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği yaşanıyor. Son olarak, Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen ve başarılı bir sezon geçiren Simon Banza'yı gündemine aldı. Siyah-beyazlı kurmaylar, Portekiz temsilcisi Braga ile masaya oturdu ve transfer için sıkı pazarlık süreci resmen başladı. Fotomaç'ın haberine göre Braga, 28 yaşındaki Demokratik Kongolu golcüsü için kapıyı 15 milyon euro'dan açtı. Ancak Beşiktaş bu rakamı oldukça yüksek buluyor. Siyah-beyazlılar, bonservis konusunda uzlaşma sağlanamaması halinde kiralama formülünü devreye sokmayı planlıyor. Braga'nın Banza'yı gelecek sezon planları arasında düşünmemesi, Beşiktaş'ın elini pazarlık masasında güçlendiriyor. Simon Banza, bu sezon Trabzonspor'da 39 karşılaşmada forma şansı buldu. Demokratik Kongolu santrfor bu müsabakalarda 22 gol ile 7 asist üretti.

Avrupa kulüplerinin de dikkatini çeken 28 yaşındaki golcü oyuncunun Türkiye'ye ve Süper Lig'e alışkın olması, Beşiktaş adına büyük avantaj olarak görülüyor.