Son dakika Trabzonspor transfer haberi | Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’la ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor’da kiralık olarak geçiren Simon Banza’yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar... (TS spor haberleri)

Yeni sezon öncesinde transferde ilk sırayı forvet transferine ayıran Beşiktaş için Portekiz'den önemli bir iddia geldi. Fotomaç'ın O Jogo'dan akardığı habere göre siyah-beyazlılar, sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak tamamlayan ve kulübü Braga'ya dönen 28 yaşındaki Simon Banza'yı transfer etmek istiyor. Süper Lig'de sezonu attığı 19 golle tamamlayan Demokratik Kongolu oyuncu için harekete geçen Beşiktaş yönetiminin Braga ile temaslara başladığı belirtildi.

OLMAZSA KİRALIK GİDECEK

Haberde Simon Banza için Braga'nın beklentisinin 15 milyon euro olduğu ancak Beşiktaş'ın bu rakamlara çıkmayacağı belirtirken taraflar arasında yakın zamanda pazarlıkların başlayacağı aktarıldı. 2022 yılında Lens'dan 3 milyon euro karşılığında Braga'nın yolunu tutan Banza'nın kulübüyle iki sene daha sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın bonservis bedelini istediği gibi uygun rakamlara indiremezse, Trabzonspor gibi kiralama yoluna gideceği öğrenildi.

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonu Trabzonspor'da kiralık olarak geçiren Simon Banza'yı kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...