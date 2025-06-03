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Livakovic F.Bahçe'den ayrılacak mı? Livakovic F.Bahçe'den ayrılacak mı? 13:11
Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı! Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı! 12:38
G.Saray'da kaleci gelişmesi! G.Saray'da kaleci gelişmesi! 10:54
Eski Aslan yuvaya geri dönüyor! Eski Aslan yuvaya geri dönüyor! 10:10
G.Saray'a Hırvat 10 numara! G.Saray'a Hırvat 10 numara! 09:36
Osimhen yeni takımıyla anlaştı! Osimhen yeni takımıyla anlaştı! 01:21
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Morata’dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama! Morata’dan geleceğiyle ilgili flaş açıklama! 01:21
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 01:21
Torreira’ya Boca Juniors kancası! Torreira’ya Boca Juniors kancası! 01:21
Roma’dan Nelsson kararı! Roma’dan Nelsson kararı! 01:20
Livakovic'e 4 talip birden! Livakovic'e 4 talip birden! 01:20
Buruk'tan 2 isme veto! Buruk'tan 2 isme veto! 01:20
Beşiktaş'tan Arthur Masuaku kararı!
Beşiktaş'ta golcü harekatı!
Mayıs ayı enflasyon oranı belli oldu 2025!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 3 Haziran 2025