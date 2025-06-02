Beşiktaş, Henry Onyekuru ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı.

Beşiktaş, Henry Onyekuru ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde görsel medya ve sosyal platformlarda, kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi yaptığına dair çıkan haberler tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişme yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla duyurulmaktadır. Kulübümüz tarafından doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız."