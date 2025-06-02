Beşiktaş, Henry Onyekuru ile ilgili ortaya atılan transfer iddialarını yalanladı. Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Son günlerde görsel medya ve sosyal platformlarda, kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi yaptığına dair çıkan haberler tamamen gerçeği yansıtmamaktadır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişme yalnızca resmi iletişim kanallarımız aracılığıyla duyurulmaktadır. Kulübümüz tarafından doğrulanmamış haberlere itibar edilmemesini önemle hatırlatırız."
Kulübümüzden Açıklama Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip… pic.twitter.com/ej4MWPAGD8— Beşiktaş JK (@Besiktas) June 2, 2025