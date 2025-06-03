Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek için harekete geçti. Siyah-beyazlılar, La Liga’da bu sezon gösterdiği performansla dikkat çeken ve gol krallığında zirveye oynayan Osasuna’nın Hırvat golcüsü Ante Budimir’i transfer listesine aldı. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Immobıle ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Osasuna'nın golcüsü Ante Budimir'i listeye aldı. 33 yaşındaki deneyimli santrfor, geride bıraktığımız sezonda Osasuna formasıyla La Liga'da 21 gol kaydederek ligin en skorer üçüncü oyuncusu oldu. Bu performansıyla yalnızca İspanya'da değil, Avrupa genelinde de dikkatleri üzerine çekti. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 5 milyon euro olan Hırvat golcünün La Liga ekibi ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

KORONA VİRÜS ENGELİ

Beşiktaşlı kurmaylar, oyuncunun menajeriyle ilk teması kurarak olası transferin şartlarını hakkında bilgi aldı. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Hırvat oyuncunun Beşiktaş ile yolu daha önce de kesişmişti. 2020 yılında Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğü döneminde transferi gündeme gelen Hırvat golcü, korona virüs testinin pozitif çıkması nedeniyle siyah-beyazlılara imza atamamış ve sonrasında Osasuna'ya transfer olmuştu. Budimir bu sezon 28 gole katkı yaptı.

24 GOL KATKISI

Beşiktaş, Budimir'i kadrosuna katarak hem Süper Lig'de hem de Avrupa arenasında iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Hırvat golcü, bu sezon tüm kulvarlarda forma giydiği 42 maçta ise 24 gol ve 4 asistlik katkı verdi.