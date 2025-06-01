Gedson Fernandes, Zor bir sezon geçirdik

Trendyol Süper Lig'de 2024/2025 sezonunun son maçında Sipay Bodrum FK'yı deplasmanda 4-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Gedson Fernandes, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Zor bir sezon geçirdik. Karmaşık bir sezon oldu. 4'lük asla hedefimiz değildi ama maalesef 4. bitirdik. Dinlenmek zorundayız şimdi. Kendimizi toparlamak zorundayız. Bugün tabii ki işimizi yaptık, kazanmak zorundaydık, kazandık. Şu an sezon sonu, dinlenip mental olarak, fiziksel olarak daha iyi olup önümüzdeki sezon başlamak zorundayız."