Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldızı Patrik Schick için tüm şartlarını zorluyor. Leverkusen'de yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle girişimlerini bir süreliğine askıya alan siyah- beyazlılar göreve yeni gelen Erik ten Hag'ın kararını bekliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim, Schick için satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif hazırlayarak Alman kulübünü ikna etmeye çalışacak. Bu sezon Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Schick, 27 gol kaydetti.
Beşiktaş'ta Schick ısrarı! İşte transfer formülü
Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Ciro Immobile ile yollarını ayırması beklenen Beşiktaş, forvet hattını güçlendirmek adına rotasını Almanya’ya çevirdi. Siyah-beyazlılar, Bayer Leverkusen forması giyen Çek golcü Patrik Schick’i kadrosuna katmak için yoğun çaba harcıyor. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)
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Yayın Tarihi: 01.06.2025- 06:41