Ciro Immobile ile yollarını ayırmaya hazırlanan Beşiktaş, Bayer Leverkusen'in Çekyalı yıldızı Patrik Schick için tüm şartlarını zorluyor. Leverkusen'de yaşanan teknik direktör değişikliği nedeniyle girişimlerini bir süreliğine askıya alan siyah- beyazlılar göreve yeni gelen Erik ten Hag'ın kararını bekliyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre yönetim, Schick için satın alma opsiyonlu kiralık bir teklif hazırlayarak Alman kulübünü ikna etmeye çalışacak. Bu sezon Bayer Leverkusen ile 45 maça çıkan Schick, 27 gol kaydetti.