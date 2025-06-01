Galatasaray 85-107 Beşiktaş Fibabanka (MAÇ SONUCU ÖZET)

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali 2’nci maçında Beşiktaş Fibabanka ev sahibi Galatasaray’ı bu maçta da 107-85 mağlup ederek seride durumu 2-0 yaptı ve Anadolu Efes’in ardından yarı finale yükselen 2’nci takım oldu.

Basketbol Haberleri Yayın Tarihi: 01.06.2025- 22:53