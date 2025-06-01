Maça hızlı başlayan ve ilk periyodu 29-23 önde kapatan ev sahibi ekip 2'nci periyotta rakibinin öne geçmesini engelleyemeyerek soyunma odasına 56-59 geride gitti. İkinci yarıya hücumda kolay sayılar bularak başlayan konuk ekip farkı çift hanelere çıkardığı 3'ncü periyodu da 92-73 önde bitirdi. Son periyotta da hata yapmayan Siyah-beyazlılar maçı 107-85 kazanıp seride durumu 2-0'a getirerek play-off yarı finaline yükselmeyi başardı.
Maçın en skorer ismi 20 sayıyla Beşiktaş'tan Jonah Mathews olurken takım arkadaşları Dustin Sleva 19, Kyle Allman ise 17 sayı üreterek galibiyete katkıda bulundu.