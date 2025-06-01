Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-0 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol atarak yıldızlaşan genç forvet Mustafa Hekimoğlu, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. İşte Hekimoğlu'nun açıklamaları...

"4. BİTİRDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

"Öncelikle gol attığım ve takıma katkı sağladığım için çok mutluyum. Ama ligi 4. bitirdiğimiz için de bir o kadar üzgünüz. Önümüzdeki sezon daha çok çalışıp, inşallah taraftarlarımıza daha güzel bir futbol izleteceğiz. Milli formayı temsil edeceğim için çok gururluyum. İnşallah orası da çok güzel geçer."