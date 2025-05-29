Bu sezon 9 numaralarından beklediği gol katkısını alamayan Beşiktaş yeni sezonda hücum bölgesini güçlendirmek için kolları sıvamış durumda. Takvim'de yer alan habere göre; Hem Avrupa hem de Güney Amerika'da çok sayıda ismi listesine alan Siyah-Beyazlılar'la ilgili flaş bir iddia geldi.

BU SEZON 22 MAÇTA 6 GOLE KATKI YAPTI

Brezilya basınına göre Beşiktaş, Vasco de Gama formasını giyen Rayan Vitor için 7 milyon Euro'luk teklif yaptı. Brezilya kulübünün geleceğin süper yıldız adayı olarak gösterilen 18 yaşındaki forvet için 15 milyon Euro talep ettiği ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Kulübüyle 31 Aralık 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Rayan'ın ismi çok sayıda Avrupa kulübü ile de anılıyor. Brezilya U20 milli takımında görev yapan genç yıldız bu sezon Vasco formasıyla 22 maça çıkarken 5 gol atıp 1 asist yaptı. 1.85 boyunda olan Rayan genç yaşına rağmen güçlü fiziği ve müthiş tekliği ile ön plana çıkıyor.

FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE!

Scout ekibinin çok olumlu bir rapor verdiği Brezilyalı yıldız konusunda Beşiktaş yönetiminin Vasco'ya önümüzdeki günlerde yeni bir teklif yapması bekleniyor. Bir başka iddiaya göre ise Fenerbahçe de Rayan Vitor'u yakından takip ediyor. Sarı-Lacivertliler'in henüz resmi bir transfer girişi yapmadığı ancak her an için girişimde bulunacağı gelen bilgiler arasında.