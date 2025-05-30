TRANSFER HABERİ | Beşiktaş’tan üçü bir arada!

Beşiktaş, yerli kalitesini artırmak için milli futbolcular Salih Özcan ve Zeki Çelik’i listeye dahil etti. Brezilya basını da siyah-beyazlıların, Rayan ile ilgilendiğini yazdı. Üç ismin maliyeti 25 milyon Euro'yu buluyor. İşte detaylar...(BJK spor haberi)

Sabah'ın haberine göre, gelecek sezon yerli oyuncu kalitesini artırmak isteyen Beşiktaş, Salih Özcan için harekete geçti. Milli futbolcuya Köln döneminde talip olan, geçen yıl da Dortmund ile masaya oturan siyah-beyazlı ekip, bu kez daha somut adımlar atıyor. Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcu için Alman kulübüyle görüşmeler başladı. Dortmund'un 3-4 milyon Euro seviyesinde bonservis geliri beklentisi olduğu öğrenildi.

Kartal, Roma forması giyen Zeki Çelik'i de kadrosunu katmayı planlıyor. Fulham'ın da talip olduğu tecrübeli futbolcunun 6 milyon Euro'luk bonservis bedelinin düşmesini bekliyor.

Öte yandan, Brezilya basını Beşiktaş'ın Vasco da Gama forması giyen 18 yaşındaki Rayan'la ilgilendiğini yazdı. Haberde Brezilya ekibinin 15 milyon Euro bonservis bedeli istediği bilgisi de yer aldı.