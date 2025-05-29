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G.Saray'dan F.Bahçe'ye drone'lu gönderme! G.Saray'dan F.Bahçe'ye drone'lu gönderme! 01:08
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G.Saray'dan F.Bahçe'ye kutlama göndermesi! G.Saray'dan F.Bahçe'ye kutlama göndermesi! 01:08
Morata'dan dikkat çeken açıklama! Morata'dan dikkat çeken açıklama! 01:08
Mertens: Vücudum farklı tepkiler veriyordu! Mertens: Vücudum farklı tepkiler veriyordu! 01:08
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Silva'dan G.Saray'a transfer cevabı! l Silva'dan G.Saray'a transfer cevabı! l 01:07
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Trabzonspor'da flaş ayrılık! Trabzonspor'da flaş ayrılık! 01:07
Dzeko'nun yeni adresini duyurdular! Dzeko'nun yeni adresini duyurdular! 01:07
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Olaylı derbi için istenen cezalar belli oldu! Olaylı derbi için istenen cezalar belli oldu! 01:07
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