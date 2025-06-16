Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fotomaç'ın haberine göre siyah-beyazlılar, Serie A ekiplerinden Spezia forması giyen İtalyan orta saha oyuncusu Salvatore Esposito için resmi teklif sundu. Orta sahada oyun kurucu ve defansif görevlerde de oynayabilen 23 yaşındaki oyuncu için pazarlıklar başladı. Repubblica Palermo'nun haberine göre Beşiktaş, Salvatore Esposito için İtalyan ekibi İtalyan ekibine 10 milyon euro teklif etti.

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Beşiktaş teknik ekibinin uzun süredir takip ettiği Esposito için olumlu rapor verdiği öğrenildi. Hem oyun zekâsı hem de pas kalitesiyle beğeni toplayan genç oyuncu için İtalyan kulübüyle bonservis görüşmeleri devam ediyor. Salvatore Esposito'nun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. İtalyan orta saha oyuncusu için memleketinden Bologna ve Palermo'nun da ilgisi var. Spezia kulübüne, Esposito için Bologna 5 milyon euro, Palermo ise 4 milyon euro önerdi.

Beşiktaş'ın gündemindeki Salvatore Esposito, savaşçı kimliğiyle İtalyan futbolunun yeni jenerasyon orta sahalarından biri olarak dikkat çekiyor. Özellikle duran toplardaki başarısıyla biliniyor.

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Salvatore Esposito, bu sezon süre aldığı 37 maçta gösterdiği 7 gol, 10 asistlik performansla Spezia'nın Serie A'ya çıkmasında önemli pay sahibi olmuştu.