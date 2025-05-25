Taraftarı önüne bu sezon son kez çıkacak olan siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor’u yenip hem güzel bir veda etmek, hem de üçüncülük iddiasını son maça bırakmak istiyor. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş taraftarı önünde bu sezon son kez Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Ligin bitmesine sayılı günler kala Avrupa Kupalarına gitmek için mücadelesini sürdüren Kara Kartal, Fotomaç'ın haberine göre Çaykur Rizespor karşısında mutlak galibiyet için sahada olacak. Sezonun son iç saha maçına çıkacak siyah-beyazlı futbol takımı, kazanarak hem üçüncülük yarışı için hata yapmak istemiyor hem de taraftarına bu sezon 3 puanla veda etmeyi hedefliyor.

SİYAH-BEYAZLILARDA İKİ EKSİK VAR

Beşıktaş'ta sezonu kapatan Chamberlain ile uzun süredir sahalardan uzak Zaynutdinov'un dışında eksik bulunmuyor. Ligde geçen hafta oynanan Alanyaspor maçında anneannesinin vefatından dolayı özel izin alan Portekizli futbolcu Fernandes ise kadrodaki yerini alacak.

5 FUTBOLCU CEZA SINIRINDA

SIYAH-beyazlılarda Ersin Destanoğlu, Felix Uduokhai, Emirhan Topçu, Semih Kılıçsoy ve Ciro Immobile, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Söz konusu futbolcular, Çaykur Rizespor mücadelesinde kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak Bodrum FK müsabakasında görev alamayacak.

SON 5 MAÇTA KAYBETMEDİ

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'de oynadığı son 5 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, söz konusu süreçte 3 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı. Siyah-beyazlılar, Hatayspor'u 5-1, Fenerbahçe'yi derbide 1-0 ve Adana Demirspor'u 4-1 yenerken; Göztepe ve Alanyaspor ile 1-1'lik skorlarla berabere kaldı.

HALİL UMUT MELER YÖNETECEK

BEŞIKTAŞ - Çaykur Rizespor müsabakasını hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Samet Çavuş ile Emrah Ünal yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Ömer Tolga Güldibi olacak.

BEŞİKTAŞ 29-7 ÜSTÜN

BEŞIKTAŞ ile Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 45. kez karşılaştı. Geride kalan müsabakalarda siyah-beyazlılar 29 kez kazanırken, yeşil-mavililer ise 7 defa 3 puan sevinci yaşadı. 9 karşılaşma ise berabere sona erdi. Beşiktaş'ın attığı 92 gole, Rizespor da 44 golle karşılık verdi.

KARTAL SAHASINDA AÇIK ARA ÜSTÜN

BEŞIKTAŞ'ın, Çaykur Rizespor ile evinde oynanan maçlarda rakibine karşı üstünlüğü dikkat çekiyor. Kara Kartal, Karadeniz ekibini konuk ettiği son 11 müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Söz konusu süreçte 7 galibiyet alan siyah-beyazlılar, 4 kez de berabere kaldı. Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a karşı iç sahadaki son yenilgisini 17 Şubat 2006 tarihinde 1-0'lık skorla yaşadı.

23 MAÇTIR KAYBETMİYOR

SIYAH-beyazlı takım, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı son 23 karşılaşmada yenilmedi. Beşiktaş, yeşil-mavililer karşısında ligdeki son yenilgisini 17 Şubat 2006'da sahasında 1-0'lık sonuçla yaşadı. İki takım arasında oynanan son 23 maçın 16'sını Beşiktaş kazanırken, 7'si ise beraberlikle tamamlandı.

İşte Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçı muhtemel 11'leri:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Amir, Rashica, Joao Mario, Rafa Silva, Gedson, Immobile

Çaykur Rizespor: Grbic, Samet, Mosci, Taha, Abdülkadir, Varesanovic, Olowoyin, Mithat, Sowe, Akintola