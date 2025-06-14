Başkan Serdal Adalı, Beşiktaş'ın 2025 yılı 2. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

İŞTE BAŞKAN ADALI'NIN AÇIKLAMALARI

"YENİ KAYNAKLAR BULMALIYIZ"

Beşiktaş'ın sportif başarı bakımından eski günlerine dönebilmesi için mali bağımsızlığa kavuşması ve ekonomik istikrar sağlaması gerekiyor. 70-75 milyon euro kaynak sağladık, bunu altı ayda yaptık. Yılbaşına kadar 40 milyon euro daha ödeme var. Yeterli değil, yeni kaynaklar bulmalıyız.

"CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

Yönetim olarak sizden yetki isteyeceğiz. Gelir elde edilemeyen varlıklarımızı, faiz sarmalından kurtulmak için bu kongre çok önemli. 40 yıldır Dikilitaş'ta duran arazinin faydası olmadı. Gayrimenkul projesi ile bu fırsatı kaçırmamalıyız. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan ek tahsisli alan satın alacağız. Sonra imar alarak yeniden projeyi düzenliyoruz. Kullanılmayan bu arazi, Beşiktaş tarihinin en büyük anlaşması olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız ve tüm devlet büyüklerimize camiam adına teşekkür ederim.

"DEVLET GARANTİLİ İŞ YAPIYORUZ"

Dikilitaş projesinden 400 milyon euro ciro bekliyoruz. Buradan kulübümüze net gelir 150-200 milyon euro arası. Projenin satılması halinde bu gelir elde edilecek. Kulübün faizli giderlerine gelen kısmı satıp, kalan kısmın tapularını kasamıza koyacağız. Projeyi üç senede tamamlayacağız. Finansmanı ve satışı Emlak Konut yapacak. Ziraat Bankası ve diğer devlet bankalarının bize çok faydası olacağın öngörüyoruz. Biz devlet garantili iş yapıyoruz. Bu kadar kıymetli bir lokasyonda böyle bir imar hakkı alınması, Beşiktaş tarihinin en önemli kazanımlarından biridir.

"EZELİ RAKİPLERİMİZ BİZDEN ÖNDELER"

Beşiktaş ile ezeli rakipler arasında sportif ve ekonomik makastan söz ediliyor. Aramızda en başta kadro farkı olduğu söyleniyor. Ezeli rakipler bu kadrolara ulaşırken, biz neden geride kaldık? Bu farka sebep olan sadece hatalı transferler değil. Onlar da transferde yanlış yapacak ama gayrimenkul projelerinden gelir elde etmeye çok öne başladılar. Biz bugüne kadar izledik. Birbirimizi yemekten başka bir şey yapmadık.

"TRANSFERDE FARK YARATIRIZ"

Bizdeki transfer ekipleri hiç kimsede yok. Projelerle ekonomik farkı kapatırsak, onlardan çok daha iyi oyuncular getirir ve çok daha iyi takımlar kurarız.

"3 MİLYON LİRALIK ANLAŞMA YAPTIK"

Fulya akaryakıt istasyon için bizden önceki yönetimle konuşmuş ve anlaşmış. Genel kurul da bunu onaylamış! Seçim ortamında imzalar atılamamış. Kira uzatma anlaşmasına izin istiyoruz. Genel kurulun daha önce onayladığı yetkiyi istiyoruz, başka bir şey yok. Burada süreyi ve geliri uzatıyoruz. Rakamlar her yıl enflasyona rakamına göre uzatılacak. her 5 yıl sonunda bu kira bedeli yükseltilecek. Kulübün hiçbir kaybı olmayacak.

Bu anlaşmalar olmadan aylık kira bedeli 145 Bin TL'ydi. Şimdi 1.2 Milyon TL'ye çıkarıyoruz. Ayrıca bu firma ile altyapı için 3 Milyon TL'lik sponsorluk anlaşması yaptık. Ayrıca işletme zararı adı altında kulübe açtıkları 10 Milyon TL'lik dava vardı. Bu davayı yüksek ihtimalle kaybedecektik. Bu davanın geri çekilmesi için de anlaştık. 15 yıl süreli kira anlaşmasını yaparsak, bu saydıklarımı kazanacağız.

"BJK PLAZA'DAN KAYBIMIZ 10 MİLYON EURO"

Bir diğer konu BJK Plaza'daki taşınmazın 10 yıl ve üzeri kiraya verilmesi. Burası 2,5 yıldır boş ve kir geliri yok! Burayı öyle bırakmışlar! Burası için gerekli izinleri aldık. Bina ile uluslararası otel zinciri ilgileniyor. Yapacakları tadilat ile 10 sene kiralama istemiyorlar. 20 ya da 25 yıllık kira anlaşması yapmak istiyorlar. Aksi halde farklı bir alternatife yönelecekler. Oteller ile yapılacak anlaşmalar, kurumsal şirketler veya parça parça anlaşmalardan çok daha iyi gelir getiriyor. Buradan yıllık 2,5 milyon euro kira geliri varsa, bir otel ile anlaşırsak rakam 4 milyon euro'ya çıkabilir. Bu ihtimal varsa, neden değerlendirmeyelim? Burası 2,5 yıldır boş ve kaybımız 9-10 milyon euro. Otel sadece 25 yıl boyunca burayı satmamızı istiyor. Biz sadece bunun için izin istiyoruz. Camianın tedirgin olacak durumu yok. Benim de otellerim var, aynı izinleri ben de verdim. Doğal akış bu. Genel kurul bu izni vermezse, bugüne kadarki şekilde devam ederiz ve olan Beşiktaş'ın kazanacağı paraya olur.

"TRANSFER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Kimse merak etmesin, buraya kazık çakma gibi durumum yok! Ancak Beşiktaş'ı sağlıklı bir yapıya ve sportif başarıya ulaştırmadan gitme gibi bir düşüncem yok! 22 Haziran'da Beşiktaş'ın geleceği için önemli kararlar alacağız. Transferlere ona göre karar vereceğiz. Camia izin vermezse, sabırlı şekilde devam edeceğiz. İzin verilirse, elimiz çok rahatlayacak. Aynı şeyi futbol takımı için de zaman kaybetmeden yapmamız lazım. Bu gelirlere göre ilerideki transferli yapacağız. Bu sezondan itibaren şampiyonluk yarışının içinde olacağız. Yıldız transferini herkes soruyor! Bu transferleri nasıl yapacağız? Bu projelerle. Rakipler bu transferleri sportif gelirlerle yapmıyor, onlar da projelerle yapıyor. Aradaki farkı Allah'ın izniyle kapatacağız.

"YILBAŞINA KADAR 40 MİLYON EURO ÖDEME"

"DİKİLİTAŞ'TA 15 DÖNÜM ARAZİ"

"PROJENİN GELİRİ 150-200 MİLYON EURO"