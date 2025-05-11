Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Adana Demirspor'u 4-1 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekipte uzun süren sakatlığının ardından bu sezon 2. kez forma giyen Necip Uysal, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE NECİP UYSAL'IN AÇIKLAMALARI

"İyi bir oyun oynadık. Benim için de özel gündü. Hocamıza teşekkür ediyorum, bana az da olsa süre verdi. Taraftarımıza bana gösterdikleri sevgiden dolayı teşekkür ederim. Benim için uzun zaman oldu. Şu anda çok duygusalım. İyi çalışıyorum. İnşallah önümüzdeki sezona hazır olacağım. Benim için uzun oldu ama iyi çalıştık. Sağlık ekibimize de teşekkür ederim. Bana çok yardımcı oldular. Şu anda yüzde yüz hazır değilim. Her geçen gün hazırlanıyorum. İnşallah kampa en hazır şekilde geleceğim."