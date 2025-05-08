Gelecek sezon için iddialı bir takım kurmaya hazırlanan Beşiktaş, bu doğrultuda takımdaki eksik bölgeler ve verim alamadığı oyuncuların yerine yapacağı takviyeler için çalışmalarına hız verdi. Teknik Direktör Solskjaer'in isteğiyle öncelikli olarak forvet, kanat ve orta saha takviyesi yapacak olan siyah-beyazlıların son olarak Norveç'ten bir futbolcuyu gündemine aldı. Fotomaç'ın VG Sport'tan derlediği habere göre, Kara Kartal, Eliteserien ekibi Bodo/Glimt'in 25 yaşındaki Norveçli kanat oyuncusu Jens Petter Hauge'yi listesine aldı. Hauge, kariyerinde çıktığı 289 maçta 55 gol ve 53 asistlik performansıyla dikkat çekti.

HEM ATIYOR HEM ATTIRIYOR

Skor üretebilen bir kenar oyuncusu olarak ön plana çıkan Norveçli yıldız, Bodo formasıyla bu sezon Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Avrupa Ligi maçlarında forma giydi 25 maçta 3 gol ve 6 asistlik katkı yaptı. Sol ve sağ kanadın yanı sıra on numara pozisyonunda da oynayabilen Jens Petter Hauge'nin kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Eduard Graf Hauge'nin menajerleriyle görüştüğü bildirildi. Norveçli yıldızın güncel piyasa değeri ise 4,5 milyon Euro olarak gösteriliyor.