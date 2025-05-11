Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında genç oyunculara yönelik yatırımlar devam ediyor. Siyah-beyazlıların scout şefi Eduard Graf’ın uzun süredir takip ettiği Mahmudu Bajo için teknik heyete olumlu bir rapor sunduğu öğrenildi. İşte detaylar... (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Scout Şefi Eduard Graf, Slovak ekibi Dunajska Streda formasını giyen Mahmudu Bajo için teknik heyet ve yönetime olumlu rapor verdi. Sabah'ta yer alan habere göre, birkaç aydır Graf'ın radarında olan Gambiyalı futbolcuya 4 yıllık kontrat önerisiyle gidildi ve anlaşmaya varıldı. Bajo'nun siyah-beyazlıların teklifine heyecanla yaklaşıp "Evet" dediği kaydedildi.

Avrupa'dan birkaç takımın daha ilgilendiği 20 yaşındaki futbolcu ile el sıkışılmasının ardından kulübüyle temaslarına hız verildi. Dunajska Streda'nın 1 yıl önce 350 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncu için 3-4 milyon Euro civarında bonservis beklentisi bulunduğu ancak Beşiktaş'ın bu rakamın altında bir teklif sunduğu kaydedildi. Beşiktaş yönetimi, Bojo'yu kadrosuna katarsa ara dönemde transfer edilen Elan Ricardo'yu gelişmesi için kiralık olarak bir başka takıma gönderecek.