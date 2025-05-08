Beşiktaş'a İspanyol boğası!
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Norveç'ten!
Canlı altın ve döviz kuru takibi 8 Mayıs 2025
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G.Saray'a kötü haber! Transfer teklifi reddedildi G.Saray'a kötü haber! Transfer teklifi reddedildi 23:44
F.Bahçe'den genç yıldıza kanca! F.Bahçe'den genç yıldıza kanca! 23:30
Fred'e sürpriz talip! Fred'e sürpriz talip! 23:20
G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'e damga vurur G.Saray'dan tarihi transfer! Bu hamle Süper Lig'e damga vurur 23:05
Beşiktaş'a İspanyol boğası! Beşiktaş'a İspanyol boğası! 22:59
F.Bahçe'den orta saha bombası! Mourinho o ismi çok beğendi F.Bahçe'den orta saha bombası! Mourinho o ismi çok beğendi 22:57
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F.Bahçe transferde B planını belirledi! F.Bahçe transferde B planını belirledi! 22:54
Beşiktaş'ın yeni yıldızı Norveç'ten! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Norveç'ten! 22:45
"Osimhen Türkiye üstü bir oyuncu!" "Osimhen Türkiye üstü bir oyuncu!" 20:33
"Osimhen Türkiye üstü bir oyuncu!" "Osimhen Türkiye üstü bir oyuncu!" 20:32
Transferde dev kapışma! F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya Transferde dev kapışma! F.Bahçe ile G.Saray karşı karşıya 20:13
F.Bahçe seçime gidiyor mu? İşte yanıtı F.Bahçe seçime gidiyor mu? İşte yanıtı 20:13