Beşiktaş'ta transfer operasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Yeni sezonda forvet takviyesi yapmak isteyen siyah beyazlılar, Club Brugge forması giyen 26 yaşındaki Ferran Jutgla'yı gündemine aldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Bu sezon taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Siyah-Beyazlılar ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş Futbol Direktörü Eduard Graf'ın Club Brugge forması giyen 26 yaşındaki santrfor Ferran Jutgla'nın menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Kulübüyle olan sözleşmesi 2026 yılında sona erecek olan Jutgla, bu sezon 52 maçta forma giyerken 13 gol ve 6 asist üretti. Yıldız futbolcu, santrfor bölgesi dışında kanatlarda da görev yapabiliyor.