Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Derbi öncesi siyah beyazlılarda Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SOLSKJAER'İN AÇIKLAMALARI

"Emrecan geçen hafta kendisine verilen şansı çok iyi değerlendirdi, Arthur'un da gücü ve temposundan faydalanacağız. Çok iyi bir sezon geçiriyor."

"Bugün iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hazır olan her oyuncuyu kadroya almak istedik. Terzi, Mustafa ve Masuaku harika bir performans gösteriyor. Çok yoğun bir derbi olacak. Benim de deplasmandaki ilk derbim. Sabırsızlıkla maçı bekliyorum."

"Motivasyonumuz çok yüksek. Hedefimiz üçüncü olmak. Üçüncü olmak isteyen diğer takımlar da var. En iyi şekilde performansımızı göstermeliyiz. Oyuncularımın büyük maçlarda neler yapabileceğini biliyorum, o yüzden onlara güvenim tam."