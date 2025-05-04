Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaştı. Siyah beyazlılar dev derbiden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Beşiktaş haberleri (FB BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Siyah beyazlılar dev derbiyi 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Kartal'ın galibiyet golü ise 44. dakikada Gedson Fernandes'ten geldi. Bu sonuçla Beşiktaş ligde 55 puana ulaştı ve 4. sırada yer aldı. Fenerbahçe ise şampiyonluk yarışında önemli bir yara aldı ve 75 puanda kaldı.

İSMAİL YÜKSEK LİGDE ÜST ÜSTE 2. KEZ 11'DE

Sezon başında takımın değişmez ismi olan ancak daha sonra yedek kulübesinde yer alan İsmail Yüksek, üst üste 2 lig maçında 11'de sahaya çıktı. Sofyan Amrabat'ın yokluğunda Jose Mourinho, derbide de Yüksek'i 11'de tercih etti. İsmail, bu sezon 11. kez 11'de yer aldı.

SARI-LACİVERTLİLERDE 6 EKSİK

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Rodrigo Becao'nun tedavisi sürüyor. Tedavisi sırasında artan enfeksiyon durumu nedeniyle hastanede yatan Mert Hakan Yandaş, hafta boyunca bireysel çalışmalar yapan Sofyan Amrabat, Allan Saint-Maximin ve Jayden Oosterwolde teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı. Sırp futbolcu Filip Kostic ise sarı kart cezası kadroda yok.

KADIKÖY KAPALI GİŞE

Bu sezon iç sahada dolu tribünlere oynayan Fenerbahçe'de, taraftarlar derbiye de yoğun ilgi gösterdi. Beşiktaş maçının biletleri kısa sürede tükenirken sarı-lacivertli taraftarlar bugün erken saatlerde stat çevresine geldi. Karşılaşmanın başlamasına yakın tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar ısınma esnasında tezahüratlarıyla takıma destek verdi.

NECİP UYSAL 267 GÜN SONRA KADRODA

Beşiktaş'ta kaptan Necip Uysal, 267 gün sonra maç kadrosunda kendine yer buldu.

Sezon başında 24 Ağustos'ta sakatlık yaşayan tecrübeli savunmacı, o tarihten bu yana yeşil sahalardan uzak kalmıştı.

Bir süredir takımla çalışmalarına devam eden 34 yaşındaki futbolcu, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından 44 maç sonra Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer aldı.

Necip, bu sezon yalnızca 11 Ağustos'ta ligin ilk haftasında oynanan Samsunspor maçında forma giymişti.

UDUOKHAI DE KADRODA YER ALDI

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda oynanan Konyaspor maçında sakatlanan defans oyuncusu Felix Uduokhai, yaklaşık 2 ay sonra kadroda yer aldı.

Alman savunmacı, 15 Mart tarihinde Konya'da oynanan müsabakada sakatlanmış ve oyuncunun sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık ve tendon grubunda pozisyon kaybı tespit edilmişti.

Bireysel çalışmalarını sürdüren Uduokhai, bu hafta yapılan idmanlarda takımla çalışmaya başlamıştı.

Fenerbahçe derbisinin esame listesinde kendine yer bulan Uduokhai, görev verilmesi durumunda 51 gün sonra forma giyecek.

MASUAKU CEZASINI TAMAMLADI, STOPERDE GÖREV ALDI

Beşiktaş'ta sarı kart cezasını tamamlayan sol bek Arthur Masuaku, Fenerbahçe derbisinde stoperde görev aldı.

Norveçli teknik direktör, sakatlığı süren savunma oyuncusu Emirhan Topçu'nun yokluğunda Demokratik Kongolu oyuncuyu stoper mevkisinde görevlendirdi.

Siyah-beyazlı takımda sol bekte ise genç oyuncu Emrecan Terzi forma giydi.

SALİH UÇAN KADRODA YOK

Beşiktaş'ta orta saha oyuncusu Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle derbi maçın kadrosunda yer almadı.

Tecrübeli futbolcu, dün yapılan çalışmada alt adalesinde ağrı hissetti.

Salih, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 28 müsabakada 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

EMRECAN TERZİ KARİYERİNİN İLK DERBİSİNE ÇIKTI

Beşiktaş'ta sol bek Emrecan Terzi, ilk derbisine Fenerbahçe karşısında çıktı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer tarafından derbi maçta ilk 11'de görevlendirilen 21 yaşındaki oyuncu, kariyerinin ilk derbisini sarı-lacivertli ekibe karşı oynadı.

Bu sezonki ilk maçına geçen hafta oynanan Hatayspor müsabakasında çıkan genç futbolcu, karşılaşmada 1 asist yapmıştı.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI, TAKIMINI YALNIZ BIRAKMADI

Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelen siyah-beyazlı ekibin taraftarları, Ülker Stadı'nda takımlarını yalnız bırakmadı.

Karşılaşmadan önce tribündeki yerini alan yaklaşık 2 bin 100 Beşiktaşlı taraftar, müsabakadan önce takımlarına tezahüratlarla destekte bulundu.