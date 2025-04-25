Ciro Immobile, Hatayspor maçının ardından konuştu.

İŞTE IMMOBILE'NİN SÖZLERİ:

Son haftalar yaklaşıyor, son haftalar çok önemli. Gelecek hafta Fenerbahçe maçı var. Fenerbahçe maçını sabırsızlıkla bekliyoruz. İyi bir mantalite gösterdik bugün. Sonuçlar istediğimiz gibi gitmedi ama ligin son bölümünü iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz.

Çok mutluyum. Benim için, bir santrfor için goller atmak çok önemliydi. Ben de zor zamanlar geçirdim. Hakkımda gerçek olmayan şeyler konuşuldu ama hem kendim hem de takım için mutluyum.