Beşiktaş’ta yeni sezon öncesi sürdürülen planlama kapsamında Vaclav Cerny ismi gündeme geldi. Bu sezon Rangers’ta kiralık oynayan ve başarılı bir görüntü çizen Çekyalı yıldız listeye dahil edildi. İşte detaylar...

Yeni sezonda başarı kazanmak isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, gelecek yıl benzer sıkıntıları yaşamamak için planlarını son derece sıkı tutuyor. Fotomaç'ta yer alan habere göre Kara Kartal'da bu doğrultuda Vaclav Cerny adı gündeme geldi. Bu sezon İskoçya'da Rangers'ta kiralık forma giyen ve bonservisi Alman kulübü Wolfsburg'ta olan Çekyalı futbolcu, listeye dahil edildi. 27 yaşındaki yıldız, hücum hattında kanatlarda ve forvette oynuyor.

AVRUPA LİGİ'NDE YILDIZLAŞTI

Vaclav Cerny'nin Wolfsburg'la sözleşmesi Haziran 2027'de sona erecek. Bu sezon Rangers'ta kiralık oynayan hücumcu yıldız, başarılı bir performans sergiledi. Cerny, İskoç takımıyla çıktığı 28 resmi maçta 11 gol atarken, 2 de asist yaptı. Çekyalı futbolcu bu sezon sağ açık ve sol açıkta forma giyerken, zaman zaman da forvet hattında süre aldı. Cerny özellikle Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan Rangers'ta 12 maçta 6 gol, 2 asistle parladı.

FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU

Vaclav Cerny, bu sezon Avrupa Ligi'nde son 16 turunda Rangers formasıyla Fenerbahçe'ye rakip oldu. Cerny, sarı-lacivertlilere karşı Kadıköy'de oynanan maçta 2 gol birden atarak dikkat toplamıştı.

İKİ KANATTA DA OYNUYOR

Beşıktaş'ın en fazla ihtiyaç duyduğu bölgelerden olan hücum hattı için düşünülen Vaclav Cerny her iki kanatta da oynayabiliyor. Genelde sağ kanatta oynayan Cerny, sol kanat ve forvet hattına da geçiyor.