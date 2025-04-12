Beşiktaşlı taraftarların öfkesi dinmedi! Futbolcular sahaya döndü ve...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i ağırlayan Beşiktaş, sahasında 2-0 mağlup oldu. Mücadelede son düdüğün çalmasının ardından Beşiktaş tribünlerinden tepki sesleri yükseldi.

Ole Gunnar Solskjaer, taraftarlardan özür dilemek üzere tribünlere geldiğinde tribünler soyunma odalarına giden takımı da sahaya çağırdı.

"TAKIM NEDEN OYNAMIYOR?"

Soyunma odalarından dönen siyah beyazlı oyuncular, taraftarların takıma yönelik şiddetli tepkilerini dinledi ve onları sakinleştirmeye çalıştı.

Son 6 maçta galibiyet alınmadığı için öfkelenen tribünlerde oyunculara ve yönetime yönelik, "Takım neden oynamıyor?" tezahüratları yapıldı.

Bazı taraftarların sahaya formasını attığı gözlemlendi.