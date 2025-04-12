Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında RAMS Başakşehir'e 2-0 mağlup oldu.

Siyah beyazlıların teknik direktörü Solskjaer, maç sonu taraftarla yaşanan olaylar hakkında konuştu.

İŞTE O SÖZLER

Solskjaer: "Takım potansiyelini ve kalitesini gösterdi. Athletic Bilbao, Galatasaray, Trabzonspor maçları... Her maça aynı şekilde yaklaşmak zorundayız. Zor bir sezon geçiriyoruz. Bu sonuç oyuncularımızdan beklediğimiz bir şey değil. 2 farklı hoca, 3 başkan geldi. Yaz sezonunu beklemek zorundayız. Bu takımı ilaç kurtarmaz, ameliyat etmek lazım. Geri koşmaşmazsanız, rakibi ısırmazsanız maç kazanamazsınız. Toplu ve topsuz iyi oynamak zorundasınız. Mustafa'ya baktığınızda Beşiktaş'ın geleceği. Ben ve taraftar böyle şeyler istiyoruz. Savaşan, enerjisini sahaya yansıtan oyuncuları istiyorum. 7 maç kaldı, daha iyi oynamalıyız. Beraber savaşacağız. Hala Avrupa kupalarında olma şansımız var.

MUSTAFA HEKİMOĞLU SÖZLERİ

"Mustafa, bugün Beşiktaş'ın geleceği olduğunu gösterdi. Bu tip oyuncular istiyorum. Taraftarın da bu tip oyuncular istediğini biliyorum."

MAÇ SONU YAŞANANLAR

"Maçtan sonra taraftara gittik, onlardan özür diledik. Beşiktaş taraftarının bu denli tutkulu olmasını seviyorum. Umuyorum ki kalan 7 maçta takım gerekli savaşı gösterecek. Takım da durumdan memnun değil. Buna emin olabilir taraftar." ifadelerini kullandı.