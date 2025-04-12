Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'deki zorlu mücadeleyi 2-0'lık skorla RAMS Başakşehir kazandı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş evinde RAMS Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi 2-0'lık skorla RAMS Başakşehir kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 62 ve 76. dakikalarda Yusuf Sarı kaydetti.

RAMS Başakşehir bu galibiyetle puanını 45'e yükseltti. Beşiktaş ise 48 puanda kaldı.

SALİH UÇAN 11 MAÇ SONRA İLK 11'E DÖNDÜ

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Salih Uçan, 11 maç sonra ilk 11'de görevlendirildi.

Tecrübeli orta saha, son olarak Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Kırklarelispor ile oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlamıştı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sakat ve cezalı oyuncuların çokluğunda RAMS Başakşehir'e karşı Salih'e orta sahanın merkezinde şans verdi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU LİGDE İLK KEZ 11'DE

Siyah-beyazlı takımın genç santrforu Mustafa Hekimoğlu, kariyerinde ilk kez bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de başladı.

Genç futbolcu, UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Kırklarelispor maçlarında ilk 11'de kendisine yer bulmuştu.

RAMS Başakşehir maçında mücadeleye ilk 11'de başlayan 17 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda birer gol ve asistlik performans gösterdi.

CHAMBERLAIN SAĞ BEK BAŞLADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sağ bekte İngiliz orta saha oyuncusu Alex Oxlade-Chamberlain'i görevlendirdi.

Sakat ve cezalı oyuncuların elini zorlaştırdığı Norveçli çalıştırıcı, Başakşehir karşısında sağ bek orijinli Jonas Svensson'u ise stoper olarak sahaya sürdü.