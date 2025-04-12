Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu!

Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olarak açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 12.04.2025- 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025- 12:10