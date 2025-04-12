Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir'i Tüpraş Stadyumu'nda ağırlayacağı maçın VAR hakemi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Kwiatkowski olarak açıklandı. Kwiatkowski'ye AVAR'da ise Bersan Duran'ın eşlik edeceği belirtildi.
Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının VAR'ı belli oldu!
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-RAMS Başakşehir maçının VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski olarak açıklandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 12.04.2025- 12:07 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025- 12:10