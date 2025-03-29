Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Galatasaray derbisi öncesi açıklamalarda bulundu.

Ole Gunnar Solskjaer'in açıklamaları şöyle:

"Sürpriz bir tercih, sürpriz bir formasyon var. Neler düşündü taktikte, nelere dikkat etti?"

"Milli aralar her zaman kolay değildir. Biz oyuncularımızın sakat gelmemelerini umuyoruz. Bu milli arada sakat oyuncu gelmedi. İki gündür birlikte çalıştık. Sürekli değişecek 4 hücumcu ile oynayacağız. İyi bir reaksiyon vermek zorundayız. Kendi taraftarımızın önünde oynuyoruz. Teknik ve taktik açıdan sahada çok iyi bir takım göstermeliyiz. Maça böyle başlayacağız ama başka oyuncular da girecek ama kararımız bu yönde oldu."

"Gerçekten bugün kalite göstermek zorundayız. Rakipten daha iyi olmak zorundayız. Beşiktaş'ın futbolcuları bugün savaşacak. Son iki maç hayal kırıklığı oldu. Bu hayal kırıklığını gidermek zorundayız."

"Şu taraftarın önünde oynadığınızı düşünün, herkesin yüzünü güldürmek istersiniz. Bugün bu fırsatımız var."