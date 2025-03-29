Beşiktaş, Galatasaray derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na göndermede bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisi öncesi Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderme yaptı.

Dünyaca ünlü İsviçreli eski hakem Urs Meier'in fotoğrafını paylaşan siyah beyazlılar, "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier Tüpraş Stadyumu'nda." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile maçı izleyecek olan Meier'in, karşılaşmadaki pozisyonlarla ilgili yorumları Beşiktaş YouTube kanalında yayınlanacak.

İsviçreli'nin maç esnasında da önemli kararlar için yorumları dijital kanallardan duyurulacak.