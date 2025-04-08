Spor yazarları Kasımpaşa - Beşiktaş maçını değerlendirdi!
Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. İki takım sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı. Fotomaç Gazetesi yazarları, Kasımpaşa - Beşiktaş maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (BJK spor haberi)
En son sözümüzü en başta söyleyelim; Tayyip Talha'nın atıldığı pozisyonda (topa müdahale etmişken) herkese kırmızı kart verilecekse Galatasaray'da Abdülkerim, Lemina, Torreira, Fenerbahçe'de Skriniar ve Amrabat her maç kızarırlar benden söylemesi. Gelelim maça. Oyun kora kor mücadeleyle başladı. Rafa aldı götürdü olmadı, Kasımpaşa geldi olmadı derken karşılıklı ataklar keyif verdi.
Ouanes'in golüyle ev sahibi öne geçip ardından Kartal 10 kişi kalınca maçın havası değişti. Eksik kalın Beşiktaş, "Rakibe gideceğine ayağımda kalsın" dercesine, topu etkisiz bölgede dolaştırırken Kasımpaşa da bulduğu her fırsatta kontraya çıktı, pozisyonlar buldu... Immobile-Hekimoğlu değişikliği Beşiktaş adına ön tarafta daha hissedilir bir manzara yaratırken Gedson'un stopere geçmesi nedeniyle Kartal pozisyon yakalasa bile istediği baskıyı kuramıyordu.
Emirhan sakatlanmış, Tayyib kızarmış, Gedson'un ileri gitmesi gerek, yani Paulista en az "üç kişilik" oynamak zorundaydı… O da öyle yaptı. Zaman zaman Masuaku ve Svensson destek verdiler ama çoğu kez tek başınaydı ve müthiş direndi… Bildiğin İber Yarımadası Savunması yaptı helal olsun. Bir topu direkten dönen Rafa Silva daha sonra karşı karşıya kaldığı pozisyonda da golü yapamayınca maç gitti, gidiyor noktasına geldi…
Kasımpaşa'nın golü ofsayta takıldı, dönüşünde yine Rafa-Gedson kaçırdı ve heyecan doruğa çıktı vesselam. Salih bu dakikalarda en aktif Kartal'dı demek mümkün… Uçanı, kaçanı kovaladı ve öndeki arkadaşlarına da destek verdi. Nitekim ceza sahası içinde yüzüne darbe alınca hakem Sağlam bu kez beyaz noktayı tereddütsüz gösterdi ve tabela eşitlendi. Kalan son birkaç dakikada iki takım da birer net pozisyon bulsa da kimsenin atacak hali kalmamıştı. Beşiktaş bu şartlarda bir puan aldığı için sevinmeli, bu hakemle çok daha kötüsü olabilirdi vesselam.
SİNAN VARDAR – UMUTLAR SÜRÜYOR
Kupa, Beşiktaş'ın ana hedefiydi. Bu yolda elenmek gerçekten çok üzücü oldu. Artık tek hedef; kalan maçları kazanıp ligi 3. sırada bitirerek Avrupa'ya gitmek. Bu hedef doğrultusundaki ilk sınav ise Kasımpaşa karşılaşmasıydı. Solskjær, Rafa Silva'yı forvette kullandığı düzenden vazgeçerek başladı bu maça.
Kasımpaşa ise karşılaşmaya, Mamadou Fall'ı Beşiktaş savunmasının arkasına kaçırma denemeleriyle başladı. Bu denemelerin birinde başarılı oldular ancak ofsayt bayrağı kalktı. 14. dakikada ise yine Mamadou Fall savunma arkasına sarktı, Ben Ouanes'e bıraktı ve Beşiktaş 1-0 geriye düştü. Rafa Silva, tamamen kendi gayretiyle girdiği bir pozisyonda harika bir vuruş yaptı ama top direkten döndü. Tayyip Talha, geçen hafta da takımı 10 kişi bırakmıştı. Bu hafta da yine bariz kırmızı kartlık bir hareket yaparak takımı eksik bıraktı. Bu tip pozisyonlarda hiç dikkat etmiyor; artık çok daha dikkatli olması şart.
Gol pozisyonunun az olduğu bir ilk yarı izledik. Kasımpaşa, oyunun genelinde biraz daha hakim bir görüntü sergiledi. Yazmak istemiyorum ama hocam, Immobile adeta "Ben bu sene buraya tatile geldim, finali başka yerde yapacağım" diyor — ama sen ısrarla bu adamı 11'e koyuyorsun. Bir futbol adamı olarak anlamadığım bir tercih bu. Rafa Silva olmasa, Beşiktaş artık kaleye gidemeyecek ve hücum gücü tamamen sıfırlanacak.
Joao Mario ve Immobile oyundan çıktı, ikinci yarının başında Rashica ve Mustafa oyuna girdi. Kasımpaşa öyle rahat bir maç oynuyor ki, belki de bu sezonun pas rekorunu kırıyor. Haris Hajradinovic, Türkiye'nin en iyi oyun kuran orta sahası. Yasin Özcan da iyi bir maç çıkarıyor. Neden Aston Villa'nın hemen kaptığını da belli ediyor.
10 kişi kalan Beşiktaş, zaman zaman gol pozisyonları bulsa da, bir türlü çerçeveyi bulamadı. Rafa, klasına yakışmayacak şekilde kaleciyi geçemeyince, Beşiktaş'ın beraberlik umutları da git gide azalıyordu. Maçın bitimine dakikalar kala, Beşiktaş haklı bir penaltı ile beraberliği yakaladı. Gedson'un ayağından gelen golle maçı 1-1'e getirdi ve Avrupa kupaları iddiasına devam etti.
MUSTAFA ÇULCU – CESARET EDEMEDİ
Kasımpaşa oyuna rakip defans arkasına attığı uzun toplarla başladı. Özellikle Svensson'un arkasına atılan toplarda Fall etkili oldu. Golde buradan geldi. Paulista bu bölgeye yeterli kademe desteği veremedi. Her bölgede çabuk çoğalan Kasımpaşa 10 kişi kalan Beşiktaş'a karşı ilk yarıda üstündü. Gedson'un düşük vites ile oynaması ve hücuma etkili destek verememesi sıkıntı yaratıyor. İmmobile etkisiz tüm yük Rafa Silva'nın üstüne kalıyor. Yine onun performansı ile beraberlik geldi.
FIFA hakemi Kadir Sağlam... Kasımpaşa'nın 7'de attığı golde Fall açık ofsayt, iptal doğru. 14'te Ouanes'in şutunda top Paulista'nın yukarıda ve açık olan kol-eline çarparak sekti gol oldu. Hakemin penaltı için acele etmeyip sonucu bekleyip golü vermesi artı puan oldu. Tayyip, Kasımpaşa atağında Yasin'e acımasız ve gaddarlık içeren ciddi bir faul yaptı. Hakem pozisyonu avantaja bıraktı döndü sarı verdi. Oysa pozisyon net kırmızı kart olmalıydı. Görmüşsün ki sarı verdin. Ama kırmızıya cesaret edemedi.
FIFA hakemi olmasına rağmen o da diğerleri gibi yeni moda VAR'a yaslandı. VAR çağırdı, izledi ve doğru kararla kırmızı çıktı. İlk yarıda uzatma dakikalarında Beşiktaş penaltı bekledi. Kısa mesafeden beklenmedik top Opoku'nun sağ kol-eline geldi. Kol genişlememiş doğal konumda görünüyor. Hakemin sahadaki kararı devam oldu. Hakem penaltı verse de vermese de VAR karışmaz. Hakem yorumudur. Ben hakemin devam kararına katılıyorum.
85'de Kasımpaşa'nın iptal edilen golünde ofsayt doğru. Son dakika Beşiktaş lehine verilen penaltıda hakemi kutlarım. VAR'a bırakmadan o kalabalığın içinde Salih'in yüzüne kolların illegal kullanımında bulunan Brekalo'nun eylemi net penaltı ve sarı kart doğru karar. 54'de sarısı olan Opoku'nun 68'de ellerin kolların illegal kullanımından dolayı ikinci sarıdan ihraç olması gerekiyordu ama hakem ihraç edemedi. Beşiktaş'ta hakemleri zorlayan oyuncular olmaması hakemlerin işini kolaylaştırıyor ve çok rahatlar. Beşiktaş'ın canını çok kolay yakıyorlar. Kadir Sağlam sezon başından bu yana devam eden inişli çıkışlı performansına bu maçta da devam etti. Zor maçlar için güven vermedi. Oysa onun şov yapacağı bir maçtı.