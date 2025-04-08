Kasımpaşa'nın golü ofsayta takıldı, dönüşünde yine Rafa-Gedson kaçırdı ve heyecan doruğa çıktı vesselam. Salih bu dakikalarda en aktif Kartal'dı demek mümkün… Uçanı, kaçanı kovaladı ve öndeki arkadaşlarına da destek verdi. Nitekim ceza sahası içinde yüzüne darbe alınca hakem Sağlam bu kez beyaz noktayı tereddütsüz gösterdi ve tabela eşitlendi. Kalan son birkaç dakikada iki takım da birer net pozisyon bulsa da kimsenin atacak hali kalmamıştı. Beşiktaş bu şartlarda bir puan aldığı için sevinmeli, bu hakemle çok daha kötüsü olabilirdi vesselam.

Kasımpaşa ise karşılaşmaya, Mamadou Fall'ı Beşiktaş savunmasının arkasına kaçırma denemeleriyle başladı. Bu denemelerin birinde başarılı oldular ancak ofsayt bayrağı kalktı. 14. dakikada ise yine Mamadou Fall savunma arkasına sarktı, Ben Ouanes'e bıraktı ve Beşiktaş 1-0 geriye düştü. Rafa Silva, tamamen kendi gayretiyle girdiği bir pozisyonda harika bir vuruş yaptı ama top direkten döndü. Tayyip Talha, geçen hafta da takımı 10 kişi bırakmıştı. Bu hafta da yine bariz kırmızı kartlık bir hareket yaparak takımı eksik bıraktı. Bu tip pozisyonlarda hiç dikkat etmiyor; artık çok daha dikkatli olması şart.