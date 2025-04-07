Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Siyah beyazlılar zorlu mücadeleden 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. İşte her iki takımın da muhtemel 11'leri... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, bugün deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Ligde son olarak derbide Galatasaray'ı 2-1 yenen Beşiktaş, üçüncü sıradaki Samsunspor'un mağlup olduğu haftada Kasımpaşa'yı yenerek Avrupa kupalarına katılım için iddiasını devam ettirmek istiyor. Ligde çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi.

DÖRT OYUNCU EKSİK

Beşiktaş'ta dört futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Ayrıca derbide gördüğü kırmızı karttan dolayı iki maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Fotomaç'ın haberine göre, Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA TERS GELİYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti. Kartal", sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Beşiktaş, deplasmanda Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, 1 günlük iznin ardından yaptığı antrenmanla tamamladı. Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

KADİR SAĞLAM YÖNETECEK

Kasımpaşa ile Beşiktaş arasında oynanacak karşılaşmayı Ankara bölgesi hakemlerinden Kadir Sağlam yönetecek. Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapacak. Siyah-beyazlılar, Sağlam'ın yönettiği karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1'de mağlubiyet aldı.

44. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bugünkü maçla Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 43 mücadelede siyahbeyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i de beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 9 kez galibiyete ulaştı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Kasımpaşa: GIANNIOTIS, ESPINOZA, OPOKU, YASİN ÖZCAN, RODRIGUES, PIATKOWSKI, GÖKHAN GÜL, HAJRADINOVIC, MORTADHA, MAMADOU FALL, NUNO DA COSTA

Beşiktaş: MERT GÜNOK, SVENSSON, PAULISTA, MASUAKU, EMİRHAN, RASHICA, CHAMBERLAIN, JOAO MARIO, RAFA SILVA, FERNANDES, ERNEST MUÇI