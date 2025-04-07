Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda kozlarını paylaşıyor. Beşiktaş, Galatasaray’a karşı aldığı derbi galibiyetiyle moral bulurken, Ziraat Türkiye Kupası’nda Göztepe’ye elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Artık tüm dikkatini lige veren siyah-beyazlılar, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde sezonu Avrupa kupalarına katılmayı planlıyor. Bu hedef doğrultusunda 3. sıra için kıyasıya bir yarış veren Kara Kartal, Kasımpaşa deplasmanında puan kaybı yaşamak istemiyor. Kasımpaşa - Beşiktaş müsabakasının canlı anlatımına ise haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa ile Beşiktaş kozlarını paylaşıyor. Çekişmeli mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

KASIMPAŞA - BEŞİKTAŞ MAÇI 11'LERİ:

Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Paulista, Masuaku, Alex, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Immobile

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasındaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçı 7 Nisan Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

KASIMPAŞA-BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki Kasımpaşa-Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

KARA KARTAL'DA TEK HEDEF 3 PUAN

Süper Lig'de üst üste aldığı 2 mağlubiyetin ardından Galatasaray derbisini kazanmasını bilen Beşiktaş, ezeli rakibine ligde ilk yenilgisini aldırdı. Bu sezon 27 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, Kasımpaşa deplasmanını da kazanarak son haftalarda hata yapmak istemiyor. Sezonu 3. olarak tamamlayıp, Avrupa'ya gitme hayali kuran Kara Kartal, Samsunspor'un kaybettiği haftada puan farkını 1'e düşürmeyi amaçlıyor.

RAFA SILVA DURDURULAMIYOR

Bu sezon Beşiktaş kadrosuna katılan ve gösterdiği performansla kısa süre içerisinde taraftarın gönlüne taht kuran Rafa Silva, Kasımpaşa maçında da takımının en önemli hücum silahı olacak. Ligde 26 maçta süre alan Portekizli yıldız futbolcu 8 defa fileleri havalandırırken, 4 kez de asist yaptı.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta beş futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

EV SAHİBİNDEN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti. Kartal", sezonun ilk yarısında oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.

KASIMPAŞA İLE BEŞİKTAŞ ARASINDA 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya geldi. Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkat çekiyor.

Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazanırken, 9 mücadeleyi de Kasımpaşa üstün tamamladı. İki takım arasında oynanan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasımpaşa-Beşiktaş maçının hakemi Kadir Sağlam oldu. Sağlam'ın yardımcılıklarını Mustafa Savranlar ve Murat Altan yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Reşat Onur Coşkunses üstlendi.

Siyah-beyazlılar, Kadir Sağlam'ın yönettiği karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 de mağlubiyet aldı.

Karşılaşmanın VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Villanueva oturuyor. AVAR'da ise Deniz Caner Özaral görev alıyor.

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