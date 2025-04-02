Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası ilginç diyalog! Serdal Adalı ve Yasin Kol...

Son dakika Beşiktaş haberleri: Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki dev derbide Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi olmuştu. Siyah-beyazlılar derbi öncesi sık sık Fenerbahçe-Galatasaray maçında olduğu gibi yabancı hakem istediklerini dile getirmiş ancak Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) derbiye Yasin Kol'u atamıştı. Beşiktaş-Galatasaray derbisi sonrası siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ile maçın hakemi Yasin Kol arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandığı ortaya çıktı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 02.04.2025- 11:01