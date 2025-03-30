Beşiktaş'tan Galatasaray'a 8 yıl sonra olay gönderme!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek sarı kırmızılıların bu sezonki namağlup ünvanını sonlandırdı. Siyah beyazlılar ayrıca 8 yıl sonra sarı kırmızılılara olay bir göndermede bulundu. İşte o paylaşım... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2025- 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.03.2025- 11:12