Ömer Üründül'den Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri!
Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar dev derbiyi 2-1 kazanarak ezeli rakibine bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşattı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri
Yayın Tarihi: 30.03.2025- 09:42