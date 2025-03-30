Haberler Galatasaray Haberleri Ömer Üründül'den Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri!

Ömer Üründül'den Beşiktaş - Galatasaray maçı sonrası Okan Buruk'a flaş eleştiri! Beşiktaş ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlılar dev derbiyi 2-1 kazanarak ezeli rakibine bu sezon ligdeki ilk yenilgisini yaşattı. Sabah Gazetesi yazarı Ömer Üründül de Beşiktaş - Galatasaray maçının ardından değerlendirmelerde bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi) Galatasaray Haberleri Yayın Tarihi: 30.03.2025- 09:42









ABONE OL

"Galatasaray deplasman derbisinde hem önemli bir üç puan hem de namağlup ünvanını kaybetti."

"Maça Beşiktaş hızlı başladı, Galatasaray önce dengeledi, sonra kontrolü ele alır gibi oldu ve 23. dakikada Rafa Silva, hem gayreti hem kalitesiyle çok güzel bir gole imza attı."